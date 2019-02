Malore Paoli, rinviato concerto Aosta

A causa di un malore è "saltato" il concerto di Gino Paoli in programma questa sera ad Aosta nell'ambito della Saison culturelle. Il cantautore - secondo quanto si è appreso - è stato accompagnato in pronto soccorso a Genova in mattinata ed è stato dimesso dopo poche ore al termine dei controlli. Lo spettacolo aostano - assieme a Danilo Rea - doveva essere un omaggio alla memoria di Charles Aznavour e verrà recuperato il 26 febbraio.