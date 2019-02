Vigili fuoco, su referendum spaccatura sindacati

"Se esiste una problematica relativa agli appartenenti al corpo regionale dei vigili del fuoco va affrontata, come peraltro si sta già facendo, nelle sedi opportune a livello contrattuale e non con iniziative fini a se stesse che non possono trovare attuazione e portare a soluzioni". Lo scrivono i sindacati Cisl, Savt, Uil e Fialp in merito al referendum indetto tra gli appartenenti al corpo regionale dei vigili del fuoco da Conapo e Cgil. "Sono stati chiamati al voto i lavoratori - spiegano - su un tema che non è nella loro disponibilità, creando ulteriore confusione in un settore dove negli ultimi tempi c'è già stata grande fibrillazione. La competenza primaria della Regione Valle d'Aosta nei servizi antincendi è infatti prevista all'articolo 2 dello Statuto Speciale e non può essere un referendum tra i lavoratori a mettere in discussione tale principio costituzionale o a far decidere se tale servizio debba essere gestito dalla Regione o dal Ministero".