Sci, Coppa del Mondo torna a La Thuile

La Thuile torna ad ospitare tappe della Coppa del Mondo di sci alpino. E' quanto deciso nella riunione della Fis che si è svolta ad Are, in Svezia, dove sono in corso i campionati mondiali di sci. La località valdostana prenderà il posto di Meribel nel calendario femminile della stagione 2019/2020 con una discesa libera sabato 29 febbraio e un supergigante domenica 1 marzo. La Thuile torna così nel circo bianco distanza di quattro anni dalle competizioni ospitate nel 2016, che riscossero tanti consensi.

Viérin, al lavoro per Cogne e La Thuile tappe fisse Cdm - "Dopo Cogne per il fondo, riavremo anche La Thuile nel circuito di Coppa del Mondo di sci alpino e ci adopereremo perché diventino tappe fisse e costanti negli anni". Lo ha detto l'assessore regionale allo sport e turismo, Laurent Viérin, esprimendo "grande soddisfazione" per l'assegnazione di due gare del circuito mondiale alla località della Valdigne nella stagione 2019/2020. "La Valle d'Aosta rientra a pieno titolo nel circo bianco, obiettivo prioritario che ci eravamo dati, attraverso un lavoro di squadra con il mondo degli sport della neve valdostano" ha concluso.