Maltrattamenti, condanna 2 anni e 6 mesi

Il tribunale di Aosta ha condannato a due anni e sei mesi di reclusione un uomo di 67 anni dell'alta valle, accusato di maltrattamenti in famiglia. A seguito delle diverse testimonianze rese durante il processo a porte chiuse, è stata ritenuta prescritta dalla stessa procura l'imputazione di violenza sessuale ai danni della moglie e della figlia, all'epoca dei fatti minorenne. Il pm Carlo Introvigne aveva chiesto una condanna a quattro anni. L'imputato, difeso dagli avvocati Valeria Fadda e Giuseppina Mauri, dovrà inoltre risarcire con 10 mila euro ciascuno le parti civili (avvocato Federico Fornoni).

Le indagini erano iniziate a seguito di una segnalazione degli enti pubblici per la tutela della famiglia. L'uomo era finito in carcere nell'agosto 2018 su ordinanza del gip e a dicembre gli erano stati concessi i domiciliari. Secondo l'accusa, le violenze si verificavano "in maniera reiterata e continuata".

Il collegio era composto dai giudici Eugenio Gramola, Marco Tornatore e Maurizio D'Abrusco.