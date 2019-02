Roberto Louvin presidente Commissione paritetica

Roberto Louvin è stato nominato presidente della Commissione paritetica. L'organismo - di cui fanno parte anche Alessandro Venturi, Gerardo Mastrandea, Paolo Carrozza, Renato Balduzzi e Barbara Randazzo - si è insediato oggi in via della Stamperia, a Roma, nella sede del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, alla presenza della Ministra Erika Stefani e del Presidente della Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson, che ha sottolineato "l'importanza che riveste la Commissione paritetica per l'attuazione e la salvaguardia dell'autonomia della Regione".