Anziana scippata, 22enne a processo

Con l'accusa di aver scippato un'anziana di Arnad della collanina d'oro, un ventiduenne originario di Avola (Siracusa), Giuseppe Carbè, è stato rinviato a giudizio dal gup di Aosta su richiesta del pm Eugenia Menichetti. Il processo è in calendario il 20 settembre.

I fatti risalgono al luglio 2016, quando la donna, all'epoca settantottenne, aveva subito il furto in pieno giorno. Le prime indagini dei carabinieri avevano dato esito negativo. Era quindi iniziata la raccolta delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Dopo numerosi accertamenti i militari, si erano indirizzati sul giovane, che abitava nell'eporediese e che era nel frattempo finito agli arresti domiciliari reati analoghi. L'anziana lo aveva riconosciuto come l'autore dello scippo.