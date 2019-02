Bertschy, indispensabile aprirsi a zone confine

"Una nuova modalità di lavoro che vogliamo diventi una buona prassi. Fare rete tra i vari attori del tessuto economico e sociale per affrontare piccole e grandi questioni, è un importante obiettivo della nostra Regione, ma è indispensabile farlo aprendosi agli altri territori di confine". Così l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy, commenta l'esito della riunione tra i rappresentanti delle comunità della Bassa Valle d'Aosta e del Canavese in cui sono stati esaminate alcune criticità, dalla frana di Quincinetto che incombe sull'autostrada alla chiusura ai mezzi al di sopra delle 3,5 tonnellate del ponte sulla Dora Baltea.

"Abbiamo proposto un secondo incontro a cui vogliamo invitare il Governo regionale valdostano e quello piemontese - prosegue Bertschy-per definire progetti e azioni in grado di dare risposte ai due territori confinanti. Una risposta che deve essere veloce, determinata e concreta. La riunione è un punto di partenza per sostenere obiettivi comuni quali l'ammodernamento della ferrovia e per definire progetti condivisi da inserire nella nuova strategia per la programmazione europea".