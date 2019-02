Videosorveglianza, 280 mila euro per Vda

Ammontano a quasi 280 mila euro i fondi dell'ultimo bando del ministero dell'interno per la videosorveglianza in Valle d'Aosta. Lo fa sapere in una nota il Viminale. I Comuni che beneficeranno del finanziamento sono Ayas (40 mila euro circa), Charvensod (22 mila), Saint-Vincent (200 mila) e Verres (13 mila).