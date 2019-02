Regione, ipotesi studio su carichi lavoro personale

La Giunta regionale della Valle d'Aosta sta valutando l'opportunità di realizzare uno studio sui carichi di lavoro e sulla distribuzione del persone regionale.

Lo ha annunciato il Presidente della Regione, Antonio Fosson, precisando che l'obiettivo è di razionalizzare la macchina amministrativa. Lo studio sarà affidato all'Università della Valle d'Aosta.

La Giunta ha anche ha approvato un documento concernente la disciplina dei controlli straordinari di regolarità amministrativa e contabile ex post sui procedimenti regionali.

In questo caso l'obiettivo è di "consentire alla Presidenza della Regione, nei casi in cui lo ritenga necessario, di far effettuare, da una struttura terza ed indipendente rispetto a quella che ha concluso il procedimento, individuata nella struttura 'Dipartimento Audit interno', un ulteriore verifica della regolarità degli atti sotto il prOfilo amministrativo-tecnico e/o contabile.