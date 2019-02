'Ndrangheta,mozione contro sindaco Aosta

La minoranza nel Comune di Aosta ha raccolto 10 firme - ne servono 12 - per l'iscrizione di una mozione di sfiducia contro il sindaco Fulvio Centoz e la vicesindaca Antonella Marcoz.

La sfiducia è motivata dal "deterioramento dei rapporti all'interno della maggioranza", dall'"incapacità del sindaco a guidare la Giunta" e "dagli ultimi fatti di cronaca giudiziaria che ci restituiscono un quadro di grave alterazione del processo di formazione del consenso che ha permesso la vittoria della coalizione capeggiata dal sindaco Centoz e che gettano pesanti ombre anche sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa".

"Non possiamo far finta - ha detto Carola Carpinello (Adu) - che questi gravi fatti non siano accaduti. E' impossibile continuare. Mancano due firme, invitiamo i dissidenti di maggioranza a firmare".