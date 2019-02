Nazionale nuoto si allena Valtournenche

(ANSA) - AOSTA, 8 FEB - Per la terza volta in meno di un anno la Nazionale Italiana di Nuoto torna a Valtournenche per gli allenamenti. L'obiettivo nel mirino degli azzurri è la qualificazione ai Mondiali: la prova decisiva per partecipare alla competizione iridata si svolgerà il 16 febbraio nelle acque del Golfo Persico, più precisamente a Doha, in Qatar. Al raduno valdostano sono presenti, sotto la guida del tecnico federale Fabrizio Antonelli, Rachele Bruni (argento olimpico a Rio de Janeiro e due volte vincitrice della Coppa del Mondo, otto volte campionessa europea), Arianna Bridi (due bronzi mondiali a Budapest, vincitrice della Coppa del Mondo 2017 e campionessa europea 2018 nella 25 chilometri), Martina De Memme (finalista ai mondiali 2013, Olimpionica a Rio nella 4x200 stile libero), Matteo Furlan (due bronzi e un argento mondiali e argento europeo). Il team di Antonelli lascerà Valtournenche il 10 febbraio.