Istat,in Vda persi 500 abitanti nel 2018

(ANSA) - AOSTA, 08 FEB - Con 125.700 abitanti stimati al primo gennaio 2019, la Valle d'Aosta ha perso circa 500 residenti in un anno: era dal 2008 che la popolazione non scendeva sotto quota 126 mila. Il dato emerge dal rapporto 'Indicatori demografici' diffuso dall'Istat. Il calo rispetto al 2018 è del 3,7 per mille, più accentuato della media nazionale (meno 1,5). I decessi in Valle d'Aosta superano di 600 unità le nascite e non vengono compensati dalla differenza positiva tra immigrati ed emigrati all'estero (300). E' negativo di 200 il saldo migratorio per altri motivi (legato a operazioni di correzione post-censuaria).

Nell'anno 2018 in Valle d'Aosta la speranza di vita alla nascita è di 79,5 anni per i maschi (media italiana 80,8, fa peggio solo la Campania) e di 84,8 per le femmine (85,2).