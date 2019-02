Imprese,da Gal 2 mln per sviluppo locale

(ANSA) - AOSTA, 8 FEB - Il Gruppo di azione locale Valle d'Aosta (Gal) mette sul piatto delle piccole imprese valdostane 2 milioni di euro per progetti di sviluppo locale nel settore del turismo. Sono tre i bandi rivolti agli operatori economici di tutto il territorio regionale (salvo il comune di Aosta) che aprono alla possibilità di un finanziamento a fondo perduto dell'80 per cento del totale. Altri bandi saranno pubblicati nei prossimi mesi per gli enti locali. "La sfida è quella di far dialogare realtà imprenditoriali differenti, per sviluppare progetti condivisi che, oltre a generare economie di scala per i proponenti, offrano ricadute positive e durature a vantaggio dell'intera collettività", spiega il presidente del Gal Alessandro Giovenzi. Le scelte fatte congiuntamente si rivolgono a "progetti mirati e di qualità per lo sviluppo turistico del nostro territorio, ma con particolare attenzione alla filiera enogastronomica e culturale", spiega l'assessore al turismo, agricoltura e Beni culturali Laurent Viérin.