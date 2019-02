Operazione anti-droga polizia, 4 arresti

Un'operazione anti-droga della polizia ha portato oggi all'arresto di quattro persone in Valle d'Aosta. In carcere è finito Samir Yassine, marocchino, considerato dalla polizia il "gestore", mentre i destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari sono i presunti corrieri: Claudio Padure, Paun Mariana Camelia - romeni, figlio e madre - e Youssef Cheraa, marocchina, tutti tra i 18 e i 36 anni, regolari in Italia e residenti ad Aosta.



"L'approvvigionamento di cocaina avveniva a Torino e lo spaccio si concentrava ad Aosta, soprattutto nel quartiere Cogne e nel centro della città", ha spiegato in conferenza stampa il commissario capo Eleonora Cognigni, al vertice della squadra mobile di Aosta.

Sono stati sequestrati "circa duemila euro in contanti, una modica quantità di stupefacenti e un bilancino di precisione". Il volume d'affari stimato dagli investigatori "era di 1.600 euro al giorno". Gli assuntori identificati sono 90, a fronte di 1.300 cessioni di stupefacente.



Il modus operandi è caratterizzato da una "organizzazione a carattere commerciale, da una estrema collaborazione del gruppo, da un linguaggio in codice e da un cambio frequente di mezzi e abitudini". Il nome dell'operazione, "Quei bravi ragazzi", prende il nome dal fatto che gli indagati "chiamavano 'ragazzi' le dosi dello stupefacente". Le indagini sono scattate all'inizio del 2018.