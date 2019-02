Libera, parte civile in processo Geenna

"Ci costituiremo parte civile nel processo Geenna che da quello che emerge dall' ordinanza evidenzia la capacità della 'ndrangheta di infiltrarsi ed espandersi in Valle d'Aosta grazie a collegamenti e rapporti con esponenti del mondo politico ed amministrativo valdostano. La presenza criminale mafiosa ferisce l'intera società, le mafie rubano il futuro, la vita delle persone ed è giusto rendere conto di questo". E' quanto annuncia, in una nota, Enza Rando, vicepresidente nazionale di Libera e responsabile ufficio legale. "Nel rispetto dei ruoli - aggiunge - la giustizia deve fare il suo corso, noi vogliamo fare la nostra parte con il coraggio della denuncia e la forza della proposta perchè non c'è giustizia senza verità e noi vogliano incoraggiare la ricerca di verità. Ci costituiremo parte civile, saremo presenti nelle aule dei tribunali perché siamo convinti che accertare la verità su fatti di matrice mafiosa significa anche restituire al quella Regione e ai suoi cittadini quanto è stato loro rapinato".