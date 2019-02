Valanghe: dispersi Courmayeur, trovati tre corpi

I corpi senza vita di tre freerider sono stati individuati durante le operazioni di ricerca dei quattro sciatori - due britannici e due francesi - dispersi da ieri sopra Courmayeur. I cadaveri erano sepolti sotto una valanga in Val Veny, nella zona del canale degli Spagnoli.

Soccorso alpino valdostano e Soccorso alpino della guardia di finanza, con unità cinofile ed elicottero della Protezione civile, proseguono le ricerche del quarto disperso.

Sciavano in una zona vietata i tre freerider trovati morti stamane in Val Veny: nel canale degli Spagnoli vige infatti un'ordinanza dell'amministrazione comunale che vieta lo sci in fuoripista. Le tre vittime - hanno appurato i soccorritori - erano dotate dotate di zaino airbag, utile a galleggiare sulla neve in caso di valanga. Dai primi riscontri, il corpo del quarto freerider dovrebbe trovarsi nella stessa zona.

A seguito dei gravi incidenti occorsi nel fine settimana la Presidenza della Regione Valle d'Aosta "invita tutte le persone che frequentano la montagna in questo periodo a prestare la massima attenzione alle informazioni giornaliere meteo nivologiche rese dagli uffici della Regione". "Il problema valanghivo - si legge nel bollettino valanghe - è la neve 'ventata'. Il pericolo valanghe è 3-marcato su tutta la regione".