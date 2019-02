Incidente su A26 per avvocato Sorbara

E' ricoverato all'ospedale di Novi Ligure per trauma cranico e trauma toracico l'avvocato aostano Sandro Sorbara, protagonista sabato scorso di un incidente sull'autostrada A26 all'altezza di Ovada. Secondo quanto riferito dai medici, le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto alle 16. Il legale stava andando in Liguria dopo aver depositato un ricorso al Tribunale del Riesame di Torino e aver fatto visita al fratello Marco, detenuto nel carcere di Biella in seguito all'operazione 'Geenna' dei carabinieri contro le infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d'Aosta. Mentre viaggiava l'auto si è intraversata a causa del fondo scivoloso ed è stata travolta da un tir. Subito soccorso, è stato condotto all'ospedale di Novi dove si trova tutt'ora sotto osservazione e in stato di choc.