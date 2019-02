"Fondi nuovo ospedale?Danno per servizi"

(ANSA) - AOSTA, 04 FEB - "Il continuo taglio dei trasferimenti regionali e l'avvenuta canalizzazione su altri settori delle somme destinate agli investimenti in ambito sanitario, tra cui l'edificazione del nuovo ospedale, stanno producendo un congelamento dei predetti investimenti con effetti di non poco rilievo sul mantenimento degli standard qualitativi necessari alla tutela della salute pubblica". Lo scrive la Sezione di controllo della Corte dei conti della Valle d'Aosta nella Relazione sulla gestione del servizio sanitario della Regione valle d'aosta nell'esercizio 2017.

"Analizzato il bilancio nella sua integrità - si legge - è di immediata rilevazione l'ulteriore taglio per 2,22 milioni dei contributi in conto esercizio, che rappresentano la maggiore voce di ricavo. Il predetto taglio non pare aver avuto influenza sulla spesa corrente", tant'è che "l'indicatore di tempestività dei pagamenti assume un valore ottimale".