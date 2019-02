'Ndrangheta, Carcea si dimette

Monica Carcea, arrestata nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Torino sull'infiltrazione della 'ndragheta in Valle d'Aosta, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliera comunale e assessora di Saint-Pierre. La lettera è giunta al Comune tramite l'avvocato Claudio Soro.

Carcea è stata arrestata dai carabinieri il 23 gennaio scorso assieme ad altre 15 persone. Prenderà il suo posto nell'assemblea civica Nadia Gned, mentre sarà sostituita in Giunta dalla capogruppo di maggioranza Elena Negro. Il prossimo consiglio comunale è convocato per martedì prossimo. "Le dimissioni di Carcea - spiega il sindaco di Saint-Pierre, Paolo Lavy - risolve alcuni problemi che ci stavamo ponendo riguardo alla procedura di sostituzione in Giunta e accelera i tempi".