Traforo M.Bianco,-1,7% transiti nel 2018

(ANSA) - AOSTA, 01 FEB - E' in calo nel 2018 il numero di veicoli transitati al traforo del Monte Bianco: un milione 956 mila 179, il -1,7 per cento rispetto al 2017. Sulla flessione possono aver influito le 39 interruzioni totali della circolazione (perlopiù nelle ore notturne) tra febbraio e luglio per consentire lavori di risanamento di una parte dell'impalcato stradale. Si tratta comunque del secondo dato più alto dal 2002, anno di riapertura dopo il rogo del 1999 - nel 2017 furono un milione 990 mila 119 - e del quarto dall'inaugurazione del 1965 (il primato nel 1998, con un milione 997 mila 689). Nel 2018 è diminuito il numero di auto e moto (un milione 316 mila 754, -2,6 per cento) mentre sono aumentati pullman (17 mila 224, +5,8 per cento) e mezzi pesanti (622 mila 201, +0,1 per cento).

In queste settimane si discute del possibile raddoppio della galleria in vista della necessità di futuri lavori che, nell'arco di 10 anni, secondo la Sitmb, potrebbero costringere a una chiusura anche per 24 mesi.