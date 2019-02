'La Tenacia' tema festival Les Mots 2019

Sarà 'La tenacia' il tema della prossima edizione del Festival della parola Les Mots, che sarà organizzato in piazza Chanoux, ad Aosta, dal 20 aprile al 5 maggio prossimi. L'organizzazione dell'evento e la convenzione per la gestione della Libreria Les Mots è stato approvato oggi dalla Giunta regionale. "L'intenzione è quella di porre Les Mots nel circuito dei grandi festival culturali nazionali e internazionali così da far diventare la nostra regione un punto di riferimento di un dibattito culturale", ha spiegato l'assessore alla cultura Laurent Viérin.