Fondo: Pellegrino tricolore sprint

Sulle nevi di casa il valdostano Federico Pellegrino ha conquistato oggi a Cogne i campionati italiani assoluti, vincendo la gara sprint in tecnica libera. In campo femminile Caterina Ganz si è laureata campionessa italiana. Alle spalle di Pellegrino si è piazzato l'altro valdostano Francesco De Fabiani, mentre il bronzo è andato a Mirko Bertolina. Il podio femminile: argento a Ilaria De Bertolis e bronzo Sara Pellegrini. Per la località valdostana di Cogne quella di oggi è stato una prova generale (sotto la neve) in vista della tappa di Coppa del Mondo di Fondo, in programma sullo stesso tracciato il 16 e 17 febbraio prossimi.