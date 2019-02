Ferrovie, Aosta-Torino in un'ora e 40 minuti? servono 100 mln

Servono circa 100 milioni di euro per trasformare la linea ferroviaria 'lumaca' tra Aosta e Torino in un collegamento in grado di connettere le due città in un'ora e 40-45 minuti, un tempo di percorrenza competitivo rispetto all'automobile. La stima dei costi, di cui 80 milioni di euro sarebbero destinati alla sola elettrificazione, è stata fornita oggi dall'assessore regionale ai trasporti Luigi Bertschy. Gli interventi riguardano, tra gli altri, la possibilità per i treni di effettuare movimenti contemporanei nelle stazioni valdostane, l'eliminazione di passaggi a livello, la revisione di alcuni raggi di curvatura che consentirebbe di elevare la velocità di transito (attualmente limitata ai 58 chilometri orari).

"I 36 milioni di euro annunciati dal Governo - spiega Bertschy, che nei giorni scorsi ha incontrato i vertici di Rfi e il sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, Michele Dell'Orco - sono l'inizio di un percorso; saranno inseriti nel programma di servizio per Rfi, ma aspettiamo che queste risorse siano accompagnate da ulteriori investimenti". Nel frattempo la messa in esercizio dei primi 5 treni bimodali acquistati dalla Regione Valle d'Aosta è prevista per aprile/maggio. Ad essi si aggiungeranno successivamente i 5 analoghi convogli che dovranno essere messi a disposizione da Trenitalia.