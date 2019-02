Casinò, si tratta su stop licenziamenti

Dovrebbe chiudersi lunedì prossimo la trattativa tra i sindacati e la Casino de la Vallée spa di Saint-Vincent sui tagli del costo del lavoro, nell'ambito della definizione del piano di concordato in continuità aziendale. Sul tavolo vi è una bozza di accordo che dovrebbe scongiurare i 104 licenziamenti, inizialmente ipotizzati dall'azienda, attraverso 70 prepensionamenti e il recupero dei costi dei rimanenti 34 esuberi con riduzioni sui contratti in essere. Lunedì mattina è convocato un vertice sindacale con i delegati aziendali e i direttivi di categoria, mentre nel pomeriggio è atteso un incontro, forse decisivo, con il management aziendale. L'intesa, riguardante il ramo d'azienda relativo alla casa da gioco, andrebbe a integrare quella concernente la parte alberghiera del Grand Hotel Billia (35 licenziamenti e 29 prepensionamenti). L'azienda deve presentare al Tribunale di Aosta il piano di concordato entro il 12 marzo.

L'udienza fallimentare è invece fissata per il primo aprile.