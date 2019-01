Tajani,priorità difesa prodotti montagna

"Difendere i prodotti caratteristici di ogni regione italiana, e soprattutto di quelle di montagna, deve essere una priorità. Le zone interne non possono essere abbandonate perchè rischiamo che anche la popolazione abbandoni la montagna: la presenza dell'uomo è il modo migliore per tutelare l'ambiente, ma dobbiamo mettere chi abita in montagna nelle condizioni di essere competitivo, penso in primis alle infrastrutture digitali". Lo ha detto il presidente del parlamento europeo, Antonio Tajani, giunto ad Aosta per un incontro istituzionale con le autorità regionali e per visitare la fiera di Sant'Orso, la più importante kermesse di artigianato dell'arco alpino. Ad accoglierlo il presidente della regione, Antonio Fosson, e la presidente del Consiglio regionale, Emily Rini.