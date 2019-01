Lega Vda in piazza per sostenere Salvini

Il prossimo fine settimana la Lega Vallée d'Aoste sarà nelle principali piazze valdostane con i propri gazebo "per raccogliere le proposte e i suggerimenti dei cittadini" ma soprattutto "per avviare la raccolta firme a favore dell'operato del Ministro dell'Interno Matteo Salvini".

"Con questa raccolta firme - spiega il Commissario Marialice Boldi - vogliamo rimarcare la nostra vicinanza e il nostro sostegno alle politiche del Ministro dell'Interno. È evidente che il suo atteggiamento è legato al mandato che gli è stato conferito dai cittadini nelle urne e non capiamo per quale motivo debba essere indagato personalmente, tanto più che tutto il Governo nazionale si è assunto la responsabilità delle decisioni assunte".