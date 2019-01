Fiera S.Orso 2019, 131.000 visitatori

Sono stati circa 131.000 i visitatori della 1019/a edizione della Fiera di Sant'Orso, la più importante kermesse di artigianato dell'arco alpino che si svolge ogni anno il 30 e 31 gennaio nel centro di Aosta. Ieri erano stati contati 57.000 passaggi, oggi altri 74.000 attraverso il servizio di telecamere con conteggio automatico.

L'anno scorso i visitatori registrati erano stati 127.000, nel 2017 invece 155.000. "La Fiera ha saputo, senza perdere il suo tratto distintivo, evolversi e caratterizzarsi per la qualità crescente delle opere proposte che restano il punto di forza - commenta l'assessore Renzo Testolin - al quale si aggiunge il forte e profondo sentimento di identificazione nell'evento che ogni valdostano prova ritrovandosi a suo modo protagonista della millenaria. La Foire, proseguendo nel percorso ricco di storia, rappresenta un appuntamento di straordinaria importanza per tutta la comunità valdostana e costituisce un momento unico per la valorizzazione dell'artigianato di tradizione".