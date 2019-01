Controlli Corte Conti, anche su Funivie M.Bianco

Il "controllo sulla legittimità e sulla regolarità della gestione della società Funivie Monte Bianco spa per il periodo 2011-2017", la "definizione dell'analisi del piano di ristrutturazione aziendale della società Casinò de la Vallée spa" del maggio 2017 (con le successive modifiche) sono due delle attività previste dalla sezione di Controllo del Corte dei conti della Valle d'Aosta nel 2019. La programmazione approvata ieri prevede, tra l'altro, di verificare la "legittimità" e la "regolarità della gestione speciale della società Finaosta spa per il periodo 2013-2017, con specifico riferimento all'indebitamento" per alcune grandi opere autorizzato da due finanziarie regionali: quello di 180 milioni di euro, con legge 40 del 2010, e quello da 100 milioni con la legge 13 del 2014.