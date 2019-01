Hangar 2173, in mostra storia di Skyway

(ANSA) - AOSTA, 30 GEN - La storia di un "sogno visionario" in mostra: è stata inaugurata Hangar 2173, l'esposizione di Skyway Monte Bianco per gli oltre 70 anni di storia della funivia. Lo spazio si trova nei due piani inferiori della vecchia stazione del Pavillon, a 2.173 metri: una linea del tempo narra gli avvenimenti dall'inaugurazione di Skyway, nel 2015, fino al 1941, quando partì il cantiere. E' dedicato alla nuova funivia il piano terra, dove un video racconta il cantiere tra le nuvole. Poi si trova un'area dedicata all'attrice Matilde Gioli, all'alpinista Hervé Barmasse e all'astronauta Samantha Cristoforetti, che con la loro testimonianza rappresentano l'uomo, la funivia e la montagna. Al piano inferiore una finestra sul passato e sulla primissima funivia del 1947, in funzione fino al 2015. Le funi del vecchio impianto sono state riutilizzate nell'opera di Letizia Cariello 'Una scala appesa al cielo'. L'artista Chicco Margaroli, infine, espone un foulard che come un quadro narra l'evoluzione delle "magiche cabine".