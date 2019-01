Al via ad Aosta millenaria Fiera S. Orso

E' iniziata prima dell'alba la pacifica invasione del centro storico di Aosta degli oltre mille artigiani che partecipano, oggi e domani, alla Fiera di Sant'Orso, il più antico e importante evento della regione alpina, giunto alla 1019/a edizione. Protagonista è l'artigianato tipico di tradizione: attrezzi per agricoltura, ferro battuto, mobili, vannerie, sculture e intaglio del legno, pelle e cuoio, accessori per l'abbigliamento. La 'Foire', come viene chiamata dai valdostani, è soprattutto una grande festa per i residenti e i turisti, in particolar modo francesi e svizzeri. Sono attese circa 100 mila persone. Alle 8 si è svolta la tradizionale cerimonia ufficiale con il corteo delle autorità e la benedizione del vescovo Franco Lovignana. Nella serata di oggi è in programma la Veillà, in cui le cantine private nella parte più antica della città rimarranno aperte fino all'alba con musica, cibi locali e animazioni.

"Credo che sia il momento tradizionale più sentito dalla comunità valdostana e anche il maggiore motivo maggiore di richiamo per i turisti", spiega l'assessore alle finanze e attività produttive, Renzo Testolin. "E un momento di forte attrattività per la Valle d'Aosta - prosegue Testolin - grazie anche al lavoro dei nostri artigiani che nel tempo è assolutamente migliorato".

Affianco ai banchetti degli artigiani hobbisti, fino al 3 febbraio rimane aperto l'Atelier des metiers, riservato ai 'professionisti' dell'artigianato (83 aziende in piazza Chanoux e piazza Plouves), e il Padiglione enogastronomico con le specialità valdostane (75 aziende in piazza Plouves).

Sempre in tema di cibo, saranno presenti sul percorso della fiera 5 'punti rossoneri' gestiti dalle pro loco, mentre la novità del 2019 è lo 'street food' valdostano al Teatro Romano proposto da 10 aziende del territorio.