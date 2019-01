Rete civica, elezioni Aosta condizionate da 'ndrangheta

"Il risultato elettorale, che ha visto prevalere nel 2015 ad Aosta la coalizione Uv, Pd, Stella alpina e Creare Vda (ora confluita nell'UV), è stato, scopriamo oggi, pesantemente condizionato dal sostegno della "locale" 'ndranghetista". Lo affermano i consiglieri comunali Loris Sartore, Giuliana Lamastra e Paolo Fedi, in una nota in cui annunciano di aderire al progetto Rete Civica "che può rappresentare, con l'aiuto di tutti, una opportunità di cambiamento reale per la città e per la Valle d'Aosta".