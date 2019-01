Lega-Mouv', marcia protesta a fiera S.Orso

Per "manifestare simbolicamente la nostra distanza sia da questo Governo che dal sistema di illegalità diffusa emerso a seguito dell'Operazione Geenna, domani faremo il giro della Fiera di Sant'orso in orario diverso rispetto a quello tradizionale, partendo alle 9 da piazza Arco d'Augusto anziché alle 8". Lo scrivono, in una nota, Lega Vallée d'Aoste e Mouv', augurandosi che "tanti cittadini vorranno partecipare a questa marcia simbolica il cui scopo è quello di chiedere che le nostre istituzioni possano lavorare liberamente, nella legalità e senza essere condizionate dagli interessi delle organizzazioni criminali".

"L'Operazione Geenna - si legge in una nota - ha portato alla luce quanto denunciavamo da tempo: le istituzioni politiche valdostane sono malate. L'ndrangheta si è infiltrata a molti livelli, nell'economia, nei Comuni e persino in Regione. Siamo convinti che occorra ridare la parola ai cittadini".