Ipotesi accordo su 35 licenziamenti al Grand Hotel Billia

Potrebbero scendere dai 64 inizialmente previsti a 35 i licenziamenti al Grand Hotel Billia, nell'ambito del piano del concordato preventivo. E' quanto definito in una bozza di accordo, raggiunto oggi tra i sindacati e l'azienda, che dovrà ora essere sottoposto all'assemblea dei lavoratori. Nel pacchetto figurano anche 29 prepensionamenti. Per i lavoratori licenziati sono previsti degli indennizzi supplementari per il periodo di disoccupazione, oltre che l'impegno a una ricollocazione in altre aziende del territorio.

Potranno inoltre essere richiamati in servizio dall'azienda in caso di necessità. Nel pomeriggio il confronto proseguirà sulla parte di accorso riguardante il personale della casa da gioco.