Sci e solidarietà, torna I light Pila

Divertimento e solidarietà sulle nevi di Pila: sabato 2 febbraio torna l'appuntamento con 'I light Pila', la fiaccolata "in rosa" per raccogliere fondi per la lotta ai tumori del seno. Come da tradizione, tutti possono partecipare: bambini e adulti, con gli sci, lo snowboard, le racchette da neve, a piedi ed in compagnia del proprio cane. Le iscrizioni possono essere fatte on line sul sito di Pila (www.pila.it) e sul sito di Komen Italia (www.komen.it) ma anche alla biglietteria della funivia Aosta-Pila e nei diversi locali pubblici della stazione sciistica. "Quest'anno la solidarietà - spiegano gli organizzatori - lancia una sfida in più: superare il tetto dei 100.000 euro raccolti (finora sono stati raccolti 86.000 euro". Media partner sarà Radio Deejay. Il ricavato di donazioni e iscrizioni sarà interamente devoluto all' associazione senza scopo di lucro Komen Italia.

La manifestazione è giunta alla settima edizione. "All'inizio volevamo fare la fiaccolata più grande - ha spiegato Davide Vuillermoz, presidente della Pila spa - e poi è nato questo connubio con Komen che ci ha permesso di avere un grande successo. La ricetta vincente di I light Pila è fare del bene divertendosi. Inoltre c'è un grande ritorno di immagine per la località".

Il sindaco di Gressan, Michel Martinet, ha parlato dell'importanza del duplice obiettivo dell'amministrazione, ovvero "la promozione del territorio e il benessere dei cittadini", mentre l'assessore regionale alla sanità, Mauro Baccega, ha ribadito "l'importanza della solidarietà nella lotta al tumore". Infine Laurent Viérin, assessore regionale al turismo, ha sottolineato che "I light Pila è un punto di eccellenza in una settimana di grandi eventi, a partire dalla Fiera di Sant'Orso", oltre ad essere "un esempio di manifestazione coordinata del territorio". Il costo di iscrizione è di 15 euro con skipass a tariffa agevolata.