Finaosta, ok a rito abbreviato

Si svolgerà con il rito abbreviato il processo per la presunta turbata libertà del procedimento di scelta del contraente per la nomina dell'ex presidente di Finaosta Massimo Leveque. Imputati con lui l'ex presidente della Regione Augusto Rollandin e l'ex assessore al Bilancio Ego Perron. Lo ha deciso il gup Luca Fadda, accogliendo la richiesta delle difese. Le prossime udienza sono fissate l'8 aprile e il 13 maggio. Secondo l'inchiesta del pm Luca Ceccanti, nel marzo 2015, prima che fosse pubblicato il bando per la nomina del presidente, Rollandin e Perron ne avevano comunicato il contenuto a Leveque, assicurandogli che il compenso di 31 mila 500 euro annui previsto sarebbe stato aumentato a 100 mila: Leveque ne aveva richiesti almeno 80 mila. I tre imputati erano presenti in aula.

Il gup ha accolto un'eccezione delle difese sulla inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in un'altra indagine. Il pm tuttavia potrà contare sulle dichiarazioni rese nell'ambito di sommarie informazioni testimoniali che hanno per oggetto gli stessi dialoghi captati dagli investigatori.

Originariamente l'inchiesta era per abuso d'ufficio nei confronti del solo Rollandin ed era stata archiviata. Alcune difese hanno eccepito che non essendo stato riaperto quel procedimento la procura non avrebbe potuto indagare. Per il pm invece il presunto accordo sul compenso era precedente all'assemblea di Finaosta a cui aveva partecipato Rollandin. Il gup ha quindi respinto la richiesta degli avvocati, insieme a quella riguardante una perizia legale. Le difese hanno depositato proprie indagini fondate su testimonianze raccolte.