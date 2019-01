Anteprima Wildlife Photographer a Bard

(ANSA) - BARD (AOSTA), 28 GEN - Torna al Forte di Bard (Aosta), dal 2 febbraio al 2 giugno, l'anteprima italiana della 54/a edizione Wildlife Photographer of the Year, il concorso internazionale delle migliori immagini naturalistiche. In mostra oltre 100 foto che testimoniano la bellezza e la fragilità della vita sulla terra. L'immagine vincitrice del concorso internazionale è del fotografo olandese Marsel Van Oosten con lo scatto 'The Golden Couple' che ritrae due scimmie dal naso dorato nella foresta temperata delle montagne cinesi di Qinling, l'unico habitat per queste specie a rischio di estinzione. Le opere esposte a Bard sono le vincitrici nelle 19 categorie del premio, selezionate tra 45.000 scatti provenienti da 95 paesi del mondo, valutati da una giuria internazionale di esperti e fotografi naturalisti.