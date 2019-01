'Sei un infame', botte in strada in una via di Aosta

Una violenta lite in strada ad Aosta provocata dalle "accuse di 'infamità' formulate da Francesco Mammoliti, accuse che Domenico Mammoliti cercava di contrastare facendo riferimento alla lettura del proprio verbale di interrogatorio, per dimostrare di non aver reso alcuna dichiarazione compromettente secondo le logiche dell'omertà tipiche della sub-cultura mafiosa". Il fatto emerge dall'ordinanza dell'operazione Geenna su una presunta locale ad Aosta. Francesco (uno dei 17 destinatari di custodia cautelare) e Domenico - ritenuto estraneo al sodalizio criminale ma già coinvolto nell'inchiesta Hybris su infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d'Aosta - non sono parenti e quest'ultimo all'epoca dei fatti, nell'ottobre 2015, era da poco uscito dal carcere. "Dove hai i fogli miei che sono infame?" dice Domenico a Francesco durante la violenta discussione in corso Ivrea, per cercare "di contrastare" l'"accusa di 'infamità'".

A placare la lite e a identificarli un vigile urbano che si trovava nelle vicinanze. Una terza persona, identificata giorni dopo dalla polizia locale come Domenico Mauro, aostano di 38 anni, si era subito allontanata per andare in pronto soccorso (accusava dolori alla gamba). "A causa delle millantate conoscenze della madre" di Mauro "nella magistratura della Valle d'Aosta", Francesco "teme l'inutilità di una denuncia". Lo stesso Francesco Mammolti aveva poi riferito di essere stato aggredito a Marco Di Donato, presunto capo della locale di Aosta, e a Giuseppe Nirta, ucciso in Spagna nel 2017, per attivare un "circuito fatto di relazioni, atti intimidatori, incontri chiarificatori". Della vicenda era stato interessato anche Domenico Facchineri, zio di Domenico Mammoliti, "facendo valere il peso della propria autorevolezza criminale".