Operazione Geenna,Centoz rifiutò appoggi

Da parte di membri del presunto locale di 'ndrangheta arrestati ad Aosta c'è stato "un tentativo di proporre l'appoggio elettorale all'attuale sindaco, Fulvio Centoz, che però rifiutò". Lo ha detto il pm della Dda di Torino Anna Maria Loreto. Da parte dell'attuale consigliere regionale Marco Sorbara, all'epoca assessore comunale ad Aosta, e di Monica Carcea, assessore del comune di Saint-Pierre, "emerge questo affidamento stabile del politico al sodalizio. Sodalizio che ha contribuito alla sua elezione: in cambio c'è questa disponibilità del politico a fungere da referente, un po' la longa manus del locale all'interno dell'amministrazione. Per esempio forniscono informazioni riservate sull'attività amministrativa in modo da metterli nelle condizioni di influire sul processo decisionale. Questo dà al locale un controllo sul territorio". Per il pm "costoro sono nelle condizioni di influenzare le elezioni perché possono contare su un significativo numero di persone su cui esercitano potere di intimidazione".

"Posso respingere fin da subito qualsiasi tipo di illazione nei confronti di questa amministrazione che si è sempre comportata in maniera molto chiara e netta nei confronti di qualsiasi tipo di avvenimento quantomeno soltanto sospetto". Lo ha detto il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, in merito ai riflessi dell'operazione Geenna contro la 'ndrangheta, che ha portato all'arresto anche dell'ex assessore comunale alle Politiche sociali Marco Sorbara, attuale consigliere regionale. "Ricordo - ha aggiunto Centoz - il bando anziani per il quale ci siamo battuti strenuamente per evitare che ci potesse essere anche soltanto il sospetto che qualche cosina non fosse fatto nella più totale trasparenza delle regole pubbliche". "Io sono ovviamente ben consapevole - ha sottolineato Centoz - che l'operato della giustizia deve fare il suo corso, siamo tutti ovviamente garantisti, aspettiamo l'esito delle indagini e soprattutto dei processi che stabiliranno le reali colpe dei soggetti coinvolti". Il Consiglio comunale di Aosta, dopo una riunione della conferenza dei capigruppo, ha stabilito di non interrompere la riunione dell'assemblea iniziata stamane e di trattare domani un ordine del giorno sul tema.