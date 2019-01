Arrestato anche un consigliere regionale

I carabinieri del Ros e del Gruppo Aosta stanno eseguendo in Valle d'Aosta, a Torino e a San Luca (Reggio Calabria) degli arresti nell'ambito di un'operazione contro un sodalizio 'ndranghetistico in Valle d'Aosta e riconducibile anche alla famiglia Nirta-Scalzone di San Luca (Reggio Calabria) con collegamenti in Piemonte e Calabria.

I carabinieri hanno arrestato e condotto in carcere anche il consigliere regionale Marco Sorbara, eletto nelle fila dell'Union Valdotaine; arrestati anche Monica Carcea, assessore comunale di Saint-Pierre (Aosta) e Nicola Prettico, consigliere comunale di Aosta.

Un noto avvocato penalista torinese, Carlo Maria Romeo, è fra gli indagati. Lo si è appreso negli ambienti del Palazzo di Giustizia torinese, dove la Direzione Distrettuale Antimafia coordina gli accertamenti. Carlo Maria Romeo è comparso come avvocato difensore in quasi tutti i più importanti processi di criminalità organizzata celebrati a Torino.

I provvedimenti cautelari sono stati emessi su richiesta della Dda di Torino.



Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino hanno consentito - secondo quanto si è appreso - di ricostruire "uno scenario di pervasiva infiltrazione nel tessuto economico-imprenditoriale" e di documentare l'esistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico di matrice transnazionale tra Spagna e Italia.