'Ndrangheta: arrestato consigliere Vda

Nell'ambito dell'operazione 'Geenna' finalizzata a contrastare infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d'Aosta, i carabinieri hanno arrestato anche il consigliere regionale Marco Sorbara, eletto nelle fila dell'Union Valdotaine. Lo si apprende da fonti investigative. Già assessore comunale di Aosta, Sorbara è stato condotto in carcere.

'Ndrangheta: operazione Geenna, sedici arresti da carabinieri -Associazione di tipo mafioso e concorso esterno nella stessa, estorsione tentata e consumata, tentato scambio elettorale politico-mafioso, traffico illecito di droga, detenzione e ricettazione di armi, favoreggiamento personale: sono le accuse nei confronti di 16 indagati nei confronti dei quali il gip di Torino - su richiesta della Dda - ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare. Le indagini sono state avviate nel 2014 dai carabinieri di Aosta e del Ros nei confronti di alcuni esponenti della criminalità organizzata calabrese residenti ad Aosta.

'Ndrangheta: arrestato assessore Saint-Pierre - Ci sono anche Monica Carcea, assessore comunale di Saint-Pierre (Aosta) e Nicola Prettico, consigliere comunale di Aosta, tra gli arrestati nell'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in Valle d'Aosta. I carabinieri li hanno presi in consegna questa notte nell'ambito dell'operazione Geenna.

'Ndrangheta: tra indagati anche noto avvocato torinese - Un noto avvocato penalista torinese, Carlo Maria Romeo, è fra gli indagati dell'inchiesta sulle infiltrazioni della 'ndragheta in Valle d'Aosta. Lo si è appreso negli ambienti del Palazzo di Giustizia torinese, dove la Direzione Distrettuale Antimafia coordina gli accertamenti. Carlo Maria Romeo è comparso come avvocato difensore in quasi tutti i più importanti processi di criminalità organizzata celebrati a Torino.

'Ndrangheta: operazione Geenna, confermata 'locale' in Vda: L'operazione Geenna dei carabinieri ha permesso di accertare, per la prima volta dal punto di vista giudiziario, l'esistenza di un'articolazione territoriale di matrice 'ndranghetista, identificabile nella 'locale' di Aosta. Inoltre, secondo gli inquirenti, sono emersi coinvolgimenti tra alcuni politici e il sodalizio criminale. Secondo gli inquirenti la 'locale' di Aosta era guidata da Marco Di Donato in qualità di capo, mentre Bruno Nirta e Antonio Raso erano i promotori e gli organizzatori. L'inchiesta ha anche accertato che l'organizzazione era dedita al narcotraffico, anche internazionale (tra Spagna e Italia), principalmente di cocaina.

'Ndrangheta: operazione Geenna, interferenze politica locale: Il sodalizio 'ndranghetista scoperto dai carabinieri ha interferito nella politica locale, sostenendo le candidature, facendo eleggere nel Consiglio comunale di Aosta uno degli associati, supportando l'azione politica e ricevendo vantaggi dagli eletti. Le indagini hanno anche documentato un chiaro tentativo di "scambio elettorale politico-mafioso" effettuato da Antonio Raso nei confronti di un referente regionale di partito.

'Ndrangheta: Morra,anche in VdA, Stato combatte e le fa male - "'Ndrangheta anche in Valle d'Aosta: ma con l'operazione Geenna sradichiamo anche questa struttura. Anche sotto le Alpi lo Stato combatte la mafia e le fa male". Così su twitter il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, commenta l'operazione Geenna dei carabinieri che ha permesso di accertare, per la prima volta dal punto di vista giudiziario, l'esistenza di un'articolazione territoriale di matrice 'ndranghetista, identificabile nella 'locale' di Aosta.