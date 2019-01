Cdm Cogne, attese 2.500 persone al giorno

Servizio di trasporto in autobus gratuito e potenziato tra Cogne e Aosta, contenimento della produzione di rifiuti (anche con un bicchiere in policarbonato riutilizzabile dagli spettatori) e lavori a fine primavera per mitigare l'impatto della produzione di neve artificiale sui prati di Sant'Orso. Sono le principali iniziative di sostenibilità annunciate nel corso di una conferenza stampa sulla Coppa del mondo di sci nordico a Cogne, in calendario il 16 e il 17 febbraio. "Prevediamo che ci saranno 2.000-2.500 persone che graviteranno ogni giorno in paese", ha detto Marco Albarello, del comitato organizzatore, aggiungendo che, vista la mancanza di innevamento, sono stati prodotti "40 mila metri cubi di neve con 20 milioni di litri d'acqua". Ci saranno una serie di attività per "avere una possibilità di mappatura, per capire se c'è un ritorno sulle iniziative che facciamo. Perché il nostro obiettivo" è anche "di avere un grande bagno di folla", ha sottolineato l'assessore al Turismo, Laurent Vierin.