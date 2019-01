Sanità, al via iter Piano salute

(ANSA) - AOSTA, 21 GEN - Parte l'iter che dovrà portare alla la predisposizione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2020-2025. La Giunta ha approvato oggi la "metodologia di elaborazione secondo un percorso di programmazione locale partecipata, al fine di facilitare, tra i soggetti interessati, la conoscenza delle fasi procedurali e, quindi, la collaborazione più ampia possibile", ha spiegato l'assessore Mauro Baccega. "Il Piano regionale per la salute e il benessere sociale è il principale documento di programmazione pluriennale e di azione politica che la Giunta, con il supporto del Dipartimento sanità, salute, politiche sociali, sottopone all'approvazione nel corso della legislatura", ha aggiunto l'assessore. Il piano sarà predisposto "secondo una metodologia partecipata", ha ancora detto Baccega, in 4 fasi, per la durata complessiva di un anno circa, fino all'approvazione in Consiglio regionale.