Chatrian, raggiunto 65% differenziata

(ANSA) - AOSTA, 21 GEN - Nel 2018 la Valle d'Aosta ha raggiunto il 65 per cento di raccolta differenziata. Il dato - ufficioso - è stato comunicato oggi dall'assessore regionale all'ambiente, Albert Chatrian, presentando la delibera approvata oggi dalla Giunta regionale di determinazione delle tariffe a carico dei Sub-Ato. "Il risultato è positivo - ha detto Chatrian - ma non è sufficiente perché i costi restano elevati".

L'obiettivo è il "passaggio dalla tassa alla tariffa in tutta la regione già a partire dal 2020". Per ciò che riguarda le nuovo tariffe individuate oggi "la novità - ha spiegato l'assessore - che i Sub-Ato più virtuosi pagheranno meno".