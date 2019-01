Casinò, 70 prepensionamenti e revisione contratti

Il prepensionamento di 70 dipendenti e la revisione dei contratti di lavoro per gli altri lavoratori: è la proposta che la Casinò de la Vallée spa ha messo sul tavolo per evitare i 104 licenziamenti previsti alla casa da gioco di Saint-Vincent per superare la grave crisi finanziaria. L'ipotesi sarà esaminata e valutata nei prossimi giorni dalle organizzazioni sindacali, che giovedì prossimo incontreranno nuovamente l'azienda. "E' doveroso fare tutto - ha commentato Claudio Albertinelli (Savt) - per scongiurare i licenziamenti, la proposta andrà analizzata con attenzione e sottoposta ai lavoratori".