Uv, sindaci Vda non festeggiano

(ANSA) - AOSTA, 19 GEN - "Al contrario dei colleghi delle altre regioni italiane, i sindaci valdostani, lontani dall'essere stregati dalla demagogia, non hanno molto da festeggiare". Lo scrivono i sindaci dell'Union valdotaine, commentando le reazioni politiche riguardanti i contributi ai piccoli comuni stanziati da un decreto ministeriale. Oltre alla "soddisfazione" per il provvedimento, i primi cittadini unionisti evidenziano che "in Valle d'Aosta i nostri comuni continuano a versare somme considerevoli alla Stato come 'maggior gettito Imu'. Solamente nel 2018, e ciò si ripeterà anche nel 2019, i Comuni valdostani hanno versato 32,4 milioni di euro, cioè più di dieci volte il contributo una tantum previsto dalla legge finanziaria".