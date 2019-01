Fosson, emigrazione parte nostra storia

(ANSA) - PARIGI (AOSTA), 19 GEN - "Siamo a Parigi per rinsaldare i rapporti con i nostri émigrés, per dire che essi sono una parte della nostra storia che noi non vogliamo dimenticare". Così il presidente della Regione Antonio Fosson, ha presentato a Parigi la 95/a edizione dell'Arbre de Noel, tradizionale incontro tra le istituzioni e gli emigrati valdostani. Numerose le iniziative in calendario nel fine settimana. Ieri si è tenuta la tavola rotonda con i responsabili delle società degli emigrati ed è stata inaugurata alla Maison del Paris, sede di rappresentanza valdostana nella capitale francese, una mostra dello scultore Giovanni Thoux, "uno dei simboli - secondo Fosson - della nostra terra". "La Maison de Paris - ha evidenziato il presidente della Regione - rappresenta per tutti i valdostani una grande realtà in quanto simbolo della nostra piccola patria e della nostra storia".