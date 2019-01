Scontro frontale ad Avise, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto verso le 8 sulla strada statale 26 all'altezza di Runaz, nel comune di Avise. Per cause al vaglio dei carabinieri, due auto si sono scontrate frontalmente.

Il 118 ha portato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta un uomo di 24 anni e una donna di 43, entrambi residenti in Valle d'Aosta. Le loro condizioni sono al vaglio dei sanitari. Per consentire le operazioni di soccorso è stato necessario l'intervento sulle lamiere del gruppo taglio dei vigili del fuoco.