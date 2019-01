Lega Vda, da Governo 3 mln a enti locali

"Il Governo nazionale ha firmato nei giorni scorsi il Decreto che dispone che per il 2019 vengano assegnati ai piccoli Comuni contributi per investimenti. Anche i Comuni valdostani potranno beneficiare dei contributi: sono più di tre i milioni di euro assegnati ai nostri piccoli Comuni di montagna, ad ulteriore riprova della grande attenzione che la Lega ha sempre avuto, e continua ad avere, nei confronti degli enti locali". E' quanto si legge in una nota della Lega Valle d'Aosta in cui si aggiunge: "Dopo anni in cui i piccoli comuni sono stati dimenticati dai governi a guida Pd, che si sono ricordati di loro unicamente quando sono stati utilizzati come fondi cassa per garantire la stabilità del Paese in Europa, il Governo della Lega torna a far sentire la vicinanza del livello nazionale con gli enti locali".