Incendi in due appartamenti ad Aosta

Due incendi sono divampati nella serata di oggi in due appartamenti nel centro di Aosta, a poca distanza l'uno dall'altro. Il primo, in piazza Roncas, ha interessato una mansarda. L'altro in via Tourneuve. I vigili del fuoco stanno ancora operando per la messa in sicurezza dei due edifici. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause del rogo.