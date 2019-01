Spaccio a minorenni, 2 arresti ad Aosta

Aveva come destinatari privilegiati alcuni minorenni di Aosta lo spaccio di hashish, marijuana e cocaina scoperto dai carabinieri. Agli arresti domiciliari sono finiti l'aostana di 28 anni Giorgia Mauro e il pensionato di 55 anni Pietro Giovanni Manca. Le indagini, coordinate dalla procura di Aosta, sono state condotte dal nucleo investigativo - reparto operativo del gruppo dei carabinieri di Aosta. Il traffico riguardava 23 persone, di cui 16 minorenni residenti ad Aosta ed in altri comuni della media valle. La donna è ritenuta responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre all'uomo viene contestata l'agevolazione al consumo di sostanze stupefacenti: la sua casa era stata infatti adibita a luogo di ritrovo per il consumo e lo spaccio.